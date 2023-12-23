Студентка петербургского колледжа совратила 11-летнего мальчика и выложила интимные фото в интернет

В полицию Санкт-Петербурга обратилась мать 11-летнего мальчика. По словам обратившейся, 19-летняя студентка петербургского колледжа совратила ее несовершеннолетнего сына, а интимные фото выложила в Telegram.
Заведено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, нарушении неприкосновенности частной жизни, изготовлении порно с несовершеннолетними.
Подозреваемую задержали.
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16.12.2020 36037