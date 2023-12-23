При пожаре в Колпино погиб человек

Автор: Сергей Агутин
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В Колпино 22 декабря загорелась квартира дома на Загородной улице. Информация о происшествии поступила дежурному диспетчеру в 22:23.

В двухкомнатной квартире горела комната площадью 15 квадратных метров. Огонь удалось потушить в 23:03. На месте пожара погиб человек.

В тушении возгорания принимали участие две спецмашины и 10 человек личного состава.

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23.05.2022 1448
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