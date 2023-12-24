Небольшой снег и до -6°C – погода в Ленобласти на 25 декабря

Автор: Гузель Галимова
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Облачная погода ждет жителей Ленобласти 25 декабря.

В большинстве районов пройдет небольшой снег, местами умеренный. Ночью на востоке в отдельных районах ожидается сильный снег. Ветер ночью северо-западный, западный, переходящий к южному, юго-восточному, днем юго-восточный, восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток -1…-6°C, ночью местами до -9°C. На дорогах гололедица, местами сложная обстановка из-за снега. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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21.12.2023 122
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