Небольшой снег и до -6°C – погода в Ленобласти на 25 декабря

Облачная погода ждет жителей Ленобласти 25 декабря.
В большинстве районов пройдет небольшой снег, местами умеренный. Ночью на востоке в отдельных районах ожидается сильный снег. Ветер ночью северо-западный, западный, переходящий к южному, юго-восточному, днем юго-восточный, восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха в течение суток -1…-6°C, ночью местами до -9°C. На дорогах гололедица, местами сложная обстановка из-за снега. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Вам будет интересно
В ближайшее время погода будет спокойной, а перед Новым годом в Петербург и Ленобласть вернется зима. Погода в Петербург и Ленобласти...
21.12.2023 122