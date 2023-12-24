Юрист назвала минусы увольнения перед Новым годом

Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала «Известиям», выгодно ли увольняться перед Новым годом и входят ли праздничные дни в две недели отработки.

Она заявила, что если сотрудник решил уйти по собственному желанию и написал заявление с 19 по 23 декабря, то двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул.

«Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. Треть января — нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже. Уволиться в январе значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов», — пояснила Нечаева.

По ее словам, если сотрудник уже нашел новое место работы, то выгоднее попросить оформить трудовые отношения с 1 января.

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Еще один нюанс может быть связан с премированием, указала юрист. Довольная частая практика в компаниях — выплата годового бонуса. Часто в договоре или локальном акте указывается, что премия не выплачивается, если работник уволен на момент выплаты премии.