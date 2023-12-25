Ленинградская область наградила победителей поэтической премии имени Прокофьева

Премии «Ладога-2023» получили драматург из Всеволожска Евгения Попова и члена Союза писателей России поэт из Республики Коми Андрей Попов.

Евгений Попов с лирическим сборником «Открытое дерево» победил в номинации «Областная», а в номинации «Всероссийская» победу одержал сборник Андрея Попова «Метель. Избранные стихи» о жителях русского севера.

Премия носит имя Александра Прокофьева – поэта, родившегося в Ленобласти в 1900 году. Первую книгу стихов он выпустил в 1931 году. В годы войны Александр Прокофьев работал военным журналистом. На стихи Прокофьева были написаны песни, ставшие известными в советское время.

В 2033 году во «Всероссийской» номинации победила любовная лирика Николая Коновского «Кровь граната», а в «Областной» номинации лучшим стал Леонид Могилёв за поэтический сборник «Когда я вернусь…Либава».