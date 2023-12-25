Автомобиль сгорел на парковке во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Сигнал о пожаре в Сертолово во Всеволожском районе поступил 24 декабря в 14:45. Огонь охватил легковой автомобиль.

Дежурная смена 100-й пожарной части справилась с возгоранием к 15:16. На месте происшествия работали восемь человек и две спецмашин. О пострадавших не сообщается.

На улице Молодежной в Сертолово горела Lada Priora. Пламя охватило автомобиль полностью. Огонь мог перекинуться на припаркованную рядом машину той же модели, но пожарным удалось это предотвратить.

Вам будет интересно
Автомобиль сгорел на парковке во Всеволожском районе Сертолово, Всеволожский район
Отчаянная попытка спастись: два человека выпрыгнули с балкона горящей квартиры в Приладожском – видео
Ночной пожар заставил жильцов квартиры дома в поселке Приладожский Кировского района Ленинградской области выпрыгивать из окон балкона с высоты третьего...
23.05.2022 1449
Автор