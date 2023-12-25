Автомобиль сгорел на парковке во Всеволожском районе

Сигнал о пожаре в Сертолово во Всеволожском районе поступил 24 декабря в 14:45. Огонь охватил легковой автомобиль.
Дежурная смена 100-й пожарной части справилась с возгоранием к 15:16. На месте происшествия работали восемь человек и две спецмашин. О пострадавших не сообщается.
На улице Молодежной в Сертолово горела Lada Priora. Пламя охватило автомобиль полностью. Огонь мог перекинуться на припаркованную рядом машину той же модели, но пожарным удалось это предотвратить.
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23.05.2022 1449