Глава Центробанка объяснила, почему подскочили цены на яйца

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца не только инфляцией, но и высоким спросом.

Она напомнила ситуацию в 2021 году, когда то один, то другой тип товаров резко дорожал.

«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. <…> И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — отметила она.

По данным Росстата, в ноябре куриные яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%.