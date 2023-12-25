Глава Центробанка объяснила, почему подскочили цены на яйца

Автор: Гузель Галимова
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца не только инфляцией, но и высоким спросом.

Она напомнила ситуацию в 2021 году, когда то один, то другой тип товаров резко дорожал.

«Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. <…> И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — отметила она.

По данным Росстата, в ноябре куриные яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%.

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24.12.2023 79
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