Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты «Bradley», два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении общие потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 55 военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Запорожском направлении суточные потери противника составили до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и два орудия Д-30.

На Херсонском направлении потери противника составили до 60 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов.