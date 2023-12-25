Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе 25 декабря.
Так, в период с 18 по 24 декабря 2023 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 17 раз. В том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза (погибло 2 человека);
- к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 2 раза (спасено 3 человека);
- к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 3 раза (спасено 3 человека, погиб 1 человек).
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25.12.2023 28
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