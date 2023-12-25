В Роспотребнадзоре раскрыли недельную заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ в Ленобласти

По данным регионального Роспотребнадзора, число заболевших превысило 20 тысяч человек.
Как заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Историк, на прошедшей неделе коронавирусом, гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в общей сложности заболели 21 282 жителей области.
При этом большую часть случае приходятся на грипп и ОРВИ. Заболеваемость ковидом в регионе, наоборот, идет на убыль.
Недельный прирост у нас небольшой, но он имеет место быть за счет заболеваемости гриппом и ОРВИ. Заболеваемость ковидом упала буквально на 20%. Общее число заболевших ковидом, гриппом и ОРВИ и внебольничными пневмониями на прошедшей неделе составило 21 282 человека, — цитирует главу ведомства «Онлайн47».
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