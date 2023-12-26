День открытых дверей ледовой арены «Флагман» прошел в Рощино

На площадке «Рощино Арена» тренировалась сборная команда Хорватии во время Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Затем на ней устраивали турниры разного уровня.

В начале апреля 2019 года в рамках Жеребьевки Ночной Хоккейной Лиги, которую проводил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, презентовали планы по строительству ледовой арены. В канун 2024 года «Флагман» распахнула двери для всех желающих.

Первыми на лед вышли хоккеисты в рамках турнира «Мемориал Николая Маслова». Благодарственные письма главы администрации МО «Рощинское городское поселение» за реализацию проекта реконструкции тренировочной площадки «Рощино Арена» вручены строителям ледовой арены «Флагман».