День открытых дверей ледовой арены «Флагман» прошел в Рощино

На площадке «Рощино Арена» тренировалась сборная команда Хорватии во время Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Затем на ней устраивали турниры разного уровня.
В начале апреля 2019 года в рамках Жеребьевки Ночной Хоккейной Лиги, которую проводил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, презентовали планы по строительству ледовой арены. В канун 2024 года «Флагман» распахнула двери для всех желающих.
Первыми на лед вышли хоккеисты в рамках турнира «Мемориал Николая Маслова». Благодарственные письма главы администрации МО «Рощинское городское поселение» за реализацию проекта реконструкции тренировочной площадки «Рощино Арена» вручены строителям ледовой арены «Флагман».
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