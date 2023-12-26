В Рощино открылись новая ледовая арена «Флагман» и реконструированный стадион

Первыми на лёд арены «Флагман» в Рощино вышли хоккеисты, которые провели турнир «Мемориал Николая Маслова».

«В спортивном комплексе, который предназначен не только для соревнований по хоккею и фигурному катанию, но и для тренировок местных дворовых команд, созданы удобные раздевалки, тренерские и медицинский кабинет, котельная и гимнастический зал для фигуристов — благодаря им спортивный комплекс может работать зимой и летом», — рассказал зампредседателя правительства Ленобласти Владимир Цой.

Современный спортивный объект был построен в рамках программы реконструкции тренировочной площадки «Рощино Арена». Ледовая арена появилась в том числе благодаря спортивным успехам команды «Флагман» из Всеволожска в «Ночной хоккейной лиге». Эта победа принесла Ленобласти дополнительные 100 млн рублей на строительство арены.

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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».