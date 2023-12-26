В Рощино открылись новая ледовая арена «Флагман» и реконструированный стадион

Первыми на лёд арены «Флагман» в Рощино вышли хоккеисты, которые провели турнир «Мемориал Николая Маслова».
Современный спортивный объект был построен в рамках программы реконструкции тренировочной площадки «Рощино Арена». Ледовая арена появилась в том числе благодаря спортивным успехам команды «Флагман» из Всеволожска в «Ночной хоккейной лиге». Эта победа принесла Ленобласти дополнительные 100 млн рублей на строительство арены.
Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».