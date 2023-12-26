Прирост заболеваемости за неделю составил 5%.
Согласно данным федерального Роспотребнадзора, за последнюю неделю рост числа заболевших гриппом и ОРВИ составил пять процентов.
На 51 неделе 2023 года в РФ отмечен рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 5% по сравнению с прошлой неделей. В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские, — заявили в ведомстве.
Впрочем, уровень заболеваемости все еще остается ниже, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Показатель меньше на 26%.
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25.12.2023 67