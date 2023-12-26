Прирост заболеваемости за неделю составил 5%.

Согласно данным федерального Роспотребнадзора, за последнюю неделю рост числа заболевших гриппом и ОРВИ составил пять процентов.

На 51 неделе 2023 года в РФ отмечен рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 5% по сравнению с прошлой неделей. В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские, — заявили в ведомстве.

Впрочем, уровень заболеваемости все еще остается ниже, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Показатель меньше на 26%.