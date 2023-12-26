Стало известно, будут ли парковки Петербурга в новогодние праздники бесплатными

В Москве с 1 по 8 января плата на большинстве парковок взиматься не будет. Автовладельцам из Петербурга повезло гораздо меньше.
Как сообщили в городском Центре управления парковками, каких-либо изменений в данном случае не планируется. Платные зоны для стоянки автомобилей на январских праздниках будут взимать плату, как и прежде.
В Петербурге все останется по-прежнему, никаких изменений не предусмотрено. Как и в прошлом году, парковки в Петербурге бесплатными на период новогодних праздников не станут», указано в сообщении.
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26.12.2023 31