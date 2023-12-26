Уже больше 40 тысяч ленинградцев оплачивают услуги ЖКХ через приложение

Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» ленинградцы используют для оплаты квитанций, передачи показаний счетчиков и управления своими квартирами.

«Наш регион активно внедряет мобильную платформу для решения всех вопросов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства в одном окне ― мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Его пользователями уже стали более миллиона россиян. Минстрой и Минцифры России постоянно работают над улучшением и обновлением функционала с учетом замечаний и предложений жителей», ― рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Приложение «Госуслуги. Дом» значительно экономит время и упрощает взаимодействие не только с коммунальными службами, но и управляющими компаниями. В приложении можно: изучать отчеты по доходам и расходам УК, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и Госжилнадзор. Для оплаты необходимо в разделе «Оплата» нажать на платежный документ. — Откроется экран просмотра деталей поставщика услуг.

Для начала работы с приложением нужно загрузить его на телефон из магазина приложений: RuStore, AppStore, Google Play.

В этом году комитет цифрового развития Ленинградкой области запустил 24 новые цифровые услуги на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Подобрать услуги в зависимости от жизненной ситуации поможет специальный сервис.