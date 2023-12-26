Большинство петербуржцев сделают коллегам недорогие подарки на Новый год

Среди жителей Санкт-Петербурга провели опрос на тему новогодних подарков для коллег. В 43 % компаний перед Новым годом обычно играют в «Тайного Санту», а в 29 % организациях подарки друг другу делают по желанию.

Как сообщает Neva.Today, в 7 % компаний Санкт-Петербурга начальство дарит подарки всем подчиненным. В 4 % все дарят презенты всем, а еще в 4% случаев горожане делают подарок только руководителю.

В 17 % организаций города не принято дарить новогодние подарки. Около 49 % опрошенных петербуржцев признались, что рассчитывают потратить на новогодний подарок коллеге не больше 1000 рублей. Еще 18 % рассказали, что выделят на эту цель 2000 рублей. Лишь 12 % заявили, что готовы потратить больше.