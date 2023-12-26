Завод Hyundai в Петербурге может возобновить работу уже в январе 2024 года

В пресс-службе предприятия заявили, что режим простоя, который длится с марта 2022 года, не был продлен.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге, простаивающий более полутора лет, может запуститься в январе 2024 года.

На январь простой на заводе не продлен, — заявили в представительстве автогиганта агентству ТАСС

На данный момент режим простоя на заводе действует до 31 декабря