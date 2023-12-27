Уведомление о готовности радиоканала «Верные Решения» к размещению агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации

В соответствии с действующим законодательством «О СМИ» и Федеральным законом от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» радиоканал «Верные Решения» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ТУ 78 — 01524 от 17.02.2014г., Love Radio, г. Выборг, частота 99,8 ФМ) сообщает о своей готовности предоставить эфирное время для размещения материалов от политических партий и зарегистрированных кандидатов на выборах Президента Российской Федерации.

Стоимость размещения стандартного 30 (Тридцать) секундного аудиоролика – 360 (Триста шестьдесят) рублей, без НДС.

Аудиоролики принимаются согласно следующим техническим требованиям: частота 44.100 Hz; 16bit; Stereo; формат — mp3; скорость потока: не менее 256 kbps constant; RMS в пределах минус 10dB — минус15dB.

Аудиоролики принимаются на жестком носители, по электронной почте или посредством размещения на доступном интернет-сервере файлы с предоставлением ссылки и полной информации, необходимой для скачивания файлов.

Дополнительная информация о размещении агитационных материалов на:

— общий объем бесплатного эфирного времени для размещения на радиоканале «Верные Решения» – 480 минут;

— общий объем платного эфирного времени для размещения на радиоканале «Верные Решения» 480 минут.

Телефон редакции: 8 (960) 259-00-55.

Адрес для приема и регистрации размещаемых материалов: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Димитрова, д.4, оф.13Б. Электронная почта: [email protected]