Гуманитарная помощь от ЕР направляется на фронт и в новые регионы

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» доставила более 82 тысячи тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт. В гуманитарной миссии участвуют отделения партии, общественные приёмные, представители бизнеса, НКО и жители регионов России.

Работа «Единой России» по помощи новым регионам и фронту ведется круглосуточно, подчеркнула глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнёрами — Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом «Своих не бросаем», движением «Здоровое Отечество», ОАО «РЖД» вывезли на лечение более 700 детей», — отметила Анна Кузнецова

Волонтеры помогают жителям прифронтовых районов, выполняют адресные заявки на доставку продуктов и лекарств, уделяют внимание одиноким людям и многодетным семьям.

«Недавно 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости доставили в Энергодар. В самом городе работа выстроена, а прифронтовым сёлам необходима гуманитарная поддержка. В Мариуполе МГЕР запустила проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам», — пояснила Анна Кузнецова

При поддержке «Единой России» и фонда «Дороги жизни» в сиротских учреждениях реализуется проект «Я с тобой». Его партия запустила в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях и распространила на 13 регионов. Врачи посетили 18 учреждений, осмотрели более 800 детей. Несколько десятков направили на лечение в федеральные клиники.

Анна Кузнецова отметила, что по народной программе «Единой России» и при поддержке регионов-шефов в новых регионах идет строительство жилья и социальных объектов, решаются вопросы образования, выстраивается система здравоохранения.

«Поставки лекарств налажены, в больницах появляется современное оборудование. Гуманитарный штаб партии привозит дополнительную технику. Дефицит врачей частично компенсируется за счёт организации выездов докторов и специалистов. Проведена работа по диспансеризации и маршрутизации детей, требующих особого подхода в лечении», — уточнила Анна Кузнецова

Активно участвуют в гуманитарной миссии волонтёры «Молодой Гвардии». Они постоянно работают в больнице интенсивного лечения Мариуполя, военном госпитале Луганска, больнице им. Калинина в Донецке. С сентября 2023 года на территории Херсонской области стартовал педагогический десант МГЕР. Активисты открыли футбольную школу им. Андрея Соломатина на территории Мариуполя, бесплатную секцию по самбо в Шахтёрске.

Под патронажем гуманитарного штаба фракции находится около 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области. Также волонтеры развозят продукты в прифронтовые села Харьковской области. Анна Кузнецова поблагодарила всех, кто содействует партии в гуманитарной работе.

«Волонтёры «Молодой Гвардии» сражаются на передовой, помогают ухаживать за ранеными в госпиталях, поддерживают одиноких и маломобильных граждан, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всестороннюю поддержку штабу оказывает МЧС России. Сотрудники ведомства работают в самых непростых условиях. Движение «Здоровое Отечество» открывает спортплощадки в городах Донбасса, оказывает большую помощь детям. Фонд «Своих не бросаем» помогает военнослужащим, организует реабилитацию детей из новых регионов. Спасибо всем, кто помогает», — добавила Анна Кузнецова

Замглавы МЧС, генерал-полковник Виктор Яцуценко поблагодарил «Единую Россию» за вклад в работу по сбору гуманитарных грузов по всей стране.

«В тесном контакте с вами мы успешно выполняем задачу, поставленную Президентом», — подчеркнул Виктор Яцуценко

Комментарий руководителя Регионального исполкома партии «Единая Россия», депутата Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Рытова:

«С первых дней спецоперации все наши местные и первичные отделения, наше региональное отделение, активисты и сторонники партии, и все неравнодушные жители Ленинградской области объединились для помощи нашим бойцам.

Организован регулярный сбор необходимых вещей для наших защитников, конвои с помощью от наших жителей уходят на передовую еженедельно. Очередной такой груз был недавно отправлен из Ломоносовского района. Два полноприводных автомобиля были переданы бойцам в зону СВО от Инноловского первичного отделения партии.

За этот год мы отправили в зону спецоперации больше 200 тонн гумпомощи, помогли подготовить к школе 191 ребёнка из семей участников СВО. Канцелярские наборы и школьные принадлежности получили больше 22 тысяч детей, в том числе из семей участников спецоперации, включая жителей подшефного Енакиево.

Также по инициативе Регионального отделения партии в Енакиево будет установлен памятник «Детям — жертвам войны на Донбассе», его автором стал выпускник Художественной академии Санкт-Петербурга.

Мы будем продолжать поддерживать наших бойцов на передовой. Столько, сколько потребуется, до самой Победы»!