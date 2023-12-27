Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери противника составили до 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица Д-30.

На Донецком направлении общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 90 военнослужащих и три пикапа.

На Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Вам будет интересно Нужды в новой волне мобилизации нет — Владимир Путин Второй волны мобилизации не будет, на сегодняшний день такой необходимости нет, заявил Путин во время пресс-конференции. Российский лидер напомнил, что в... 14.12.2023 418

На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20 и четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM.

Кроме того, уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов.