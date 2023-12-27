Житель Выборга погасил долг по алиментам из-за страха лишиться водительского удостоверения

Суд обязал жителя Выборга платить алименты на содержание несовершеннолетних сыновей в размере половины прожиточного минимума на каждого. Однако мужчина накопил долг около 460 тысяч рублей

Судебный пристав выяснила, что у ленинградца нет в собственности движимого и недвижимого имущества. На арестованных счетах мужчины деньги также отсутствовали. Тогда сотрудница службы вынесла постановление о ограничении должника в праве управления транспортным средством.

Эта мера оказалась действенной. Лишившись возможности сесть за руль машины, мужчина вернул долг сыновьям и предоставил приставам сведения о своем трудоустройстве.