В Роспотребнадзоре рассказали, как в России оказались опасные вирусы кори

Как заявила глава ведомства, заболевания были завезены в нашу страну из 16 государств.
В мире наблюдается довольно напряженная ситуация с заболеваемостью вирусами кори. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Россию данные инфекции были завезены именно из других стран. Источниками могли стать 16 государств.
Сейчас в России зафиксировано 123 случаев заражения корью. Как отметила Попова, ситуация находится под контролем.
Вам будет интересно
Прирост заболеваемости за неделю составил 5%. Согласно данным федерального Роспотребнадзора, за последнюю неделю рост числа заболевших гриппом и ОРВИ составил пять...
26.12.2023 72