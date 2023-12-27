В Роспотребнадзоре рассказали, как в России оказались опасные вирусы кори

Как заявила глава ведомства, заболевания были завезены в нашу страну из 16 государств.

В мире наблюдается довольно напряженная ситуация с заболеваемостью вирусами кори. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Россию данные инфекции были завезены именно из других стран. Источниками могли стать 16 государств.

Сейчас в России зафиксировано 123 случаев заражения корью. Как отметила Попова, ситуация находится под контролем.