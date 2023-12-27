Пенсионерка умерла из-за ошибочно высокой суммы в квитанции ЖКХ

Итальянка Катерина Джовинаццо из Лигурии ушла из жизни в возрасте 88 лет, после того как попала в реанимацию, увидев выставленный ей счет в €15 тысяч за оплату воды. По данным коммунальщиков, реальный счет пенсионерки составил всего €55.

Женщине стало плохо, когда она узнала, что ее банк уже выплатил половину суммы за сентябрь и октябрь поставщику коммунальных услуг. Кредитная организация немедленно восполнила сумму на счете Катерины и заблокировала выплату второй части платежа, как только ее брат указал на несоответствие в квитанции и показаниях счетчика.

Поставщик коммунальных услуг Iren объяснила ситуацию ошибкой на этапе предоставления сведений посредником.