Солнце выбрало петербуржцев: в Петербурге в 2023 году было солнечнее, чем в Москве

Автор: Сергей Агутин
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Санкт-Петербург в 2023 году обогнал Москву по количеству солнечных дней. Однако не смог занять первое место среди самых дождливых и пасмурных городов.

Солнце радовало петербуржцев 94 дня, москвичей всего 84 дня. Самыми солнечными регионами признали Краснодар и Уфу.

Однако Москва обогнала Санкт-Петербург среди самых дождливых и пасмурных городов.

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26.06.2023 1899
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