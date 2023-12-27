Солнце выбрало петербуржцев: в Петербурге в 2023 году было солнечнее, чем в Москве

Санкт-Петербург в 2023 году обогнал Москву по количеству солнечных дней. Однако не смог занять первое место среди самых дождливых и пасмурных городов.
Солнце радовало петербуржцев 94 дня, москвичей всего 84 дня. Самыми солнечными регионами признали Краснодар и Уфу.
Однако Москва обогнала Санкт-Петербург среди самых дождливых и пасмурных городов.
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