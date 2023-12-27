В Коммунаре произошло ДТП между пассажирским автобусом и фурой (фото)

Водителя из смятой кабины автобуса вызволяли спасатели.
Вечером, 27 декабря, на Железнодорожной улице в Коммунаре произошло столкновение автобуса и грузовика. Обе машины получили серьезные повреждения.
По имеющимся данным, водитель автобус в результате сильнейшего удара был зажат в кабине. Сейчас пострадавший мужчина госпитализирован.
Предварительно известно, что пассажиров в автобусе не было.
Вам будет интересно
Пострадавший местный житель провожал своего ребенка в детский сад и заметил, как рядом скандалили мужчина и женщина. Попытки урегулировать конфликт...
27.12.2023 29