В Коммунаре произошло ДТП между пассажирским автобусом и фурой (фото)

Водителя из смятой кабины автобуса вызволяли спасатели.

Вечером, 27 декабря, на Железнодорожной улице в Коммунаре произошло столкновение автобуса и грузовика. Обе машины получили серьезные повреждения.

По имеющимся данным, водитель автобус в результате сильнейшего удара был зажат в кабине. Сейчас пострадавший мужчина госпитализирован.

Предварительно известно, что пассажиров в автобусе не было.