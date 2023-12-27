В Коммунаре произошло ДТП между пассажирским автобусом и фурой (фото)

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: газета «Город Коммунар»

Водителя из смятой кабины автобуса вызволяли спасатели. 

Вечером, 27 декабря, на Железнодорожной улице в Коммунаре произошло столкновение автобуса и грузовика. Обе машины получили серьезные повреждения.

По имеющимся данным, водитель автобус в результате сильнейшего удара был зажат в кабине. Сейчас пострадавший мужчина госпитализирован.

Предварительно известно, что пассажиров в автобусе не было.

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