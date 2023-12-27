Яйца в России продолжают дорожать: Росстат озвучил статистику за неделю

Несмотря на принимаемые меры, сдержать подорожание продукции пока не удается.

Согласно подсчетам Росстата, средняя цена куриных яиц в период с 9 по 25 декабря увеличилась еще почти на четыре процента. А общее подорожание продукции за год составило рекордные 58,97%.

Цены на яйца куриные в 54 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-5%, в 26 субъектах – на 5,1-10,2%. В Псковской области и Чукотском автономном округе цены не изменились. В 3 субъектах цены на яйца снизились на 0,1-0,3%, — приводит данные Росстата РИА Новости.