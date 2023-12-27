В Ленобласти за 20 лет не произошло ни одного ЧС: спасатели региона подвели итоги работы в свой профессиональный праздник

В здании правительства Ленобласти состоялось совещание руководящего состава региональной подсистемы РСЧС. На мероприятии обсудили результаты работы за 2023 год.

Главным достижением стало то, что уже 20 лет на территории Ленинградской области не происходило крупных чрезвычайных ситуаций.

В уходящем году удалось снизить количество жертв и материальный ущерб от техногенных пожаров. Также сократилось число погибших на водных объектах региона. Всего спасатели спасли 1468 человек, среди которых 90 детей.

В то же время год выдался сложным в плане тушения пожаров на полигонах твёрдых коммунальных отходов, отмечают в ведомстве.