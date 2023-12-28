ЦБ отменил комиссии для россиян при переводе денег между своими счетами в разных банках: но есть условие

Автор: Анастасия Щербакова
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Комиссия не будет взиматься при переводах через СБП. Также установлен и лимит.

Банк России отменил комиссии для россиян при переводе денег между своими счетами в разных банках. Однако такая возможность будет только при условии совершения транзакции через систему быстрых платежей (СБП). также установлен лимит таких операций — до 30 миллионов рублей.

Новые правила вступят в силу с 1 мая 2024 года, сообщили в регуляторе.

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10.12.2023 340
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