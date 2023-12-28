Подготовлен проект реконструкции лагеря «Зеркальный» в Выборгском районе

Проект планировки территорий для реконструкции лагеря «Зеркальный» в Выборгском районе рассмотрело архитектурное сообщество Ленинградской области.

Заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский отметил, что речь идет о проекте, который будет принимать около 2,5 тысячи ребят.

Лагерь «Зеркальный» располагается в 110 км от центра Санкт-Петербурга в курортной зоне Карельского перешейка на берегу озера Зеркальное. Общая площадь территории составляет 103 га, 80,1 га из которых выделено под строительство новых объектов.