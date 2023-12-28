Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Петербурге — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Это уже вторая за месяц госпитализация артиста.

Как передает 28 декабря Тг-канал «112», в Петербурге госпитализирован актер и музыкант Михаил Боярский.

По имеющимся данным, состояние артиста медики оценивают как как средней степени тяжести. Указывается, что у Боярского зафиксированы проблемы с сердцем.

Это уже вторая госпитализация Боярского за месяц. Ранее артист попал на больничную койку также из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

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27.12.2023 97
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