Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Петербурге — СМИ

Это уже вторая за месяц госпитализация артиста.
Как передает 28 декабря Тг-канал «112», в Петербурге госпитализирован актер и музыкант Михаил Боярский.
По имеющимся данным, состояние артиста медики оценивают как как средней степени тяжести. Указывается, что у Боярского зафиксированы проблемы с сердцем.
Это уже вторая госпитализация Боярского за месяц. Ранее артист попал на больничную койку также из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.
Вам будет интересно
Артист скончался в возрасте 50 лет в результате продолжительной болезни. О смерти Александра Колбасова сообщили в соцсетях его близкие. Указывается, что...
27.12.2023 97