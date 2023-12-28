«Пострадает в первую очередь»: дипломат рассказал о незавидной участи Финляндии в случае конфликта между НАТО и Россией

Вступление Финляндии в НАТО обернется для недружественного северного соседа печальными последствиями в случае военного конфликта России с блоком.

Как заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выгоды для Финляндии от вступления в североатлантический блок нет никакой. В случае военного конфликта НАТО с Россией, финны пострадают в первую очередь.

Я только не понимаю, как от этого выигрывает Финляндия. Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно, — цитирует Ульянова РИА Новости.