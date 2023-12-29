На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 29 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 22 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:00 до 18:00, очистка полосы безопасности от снега и грязи.
- км 57,80,84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
- км 50,52 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт светофоров Т7.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 652 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, демонтаж и монтаж перильных ограждений.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 110,130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100+ транспортные развязки км 51,63,70,82,85,99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов у барьерного ограждения;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 2-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.
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27.12.2023 92
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 и транспортная развязка 10 км, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от снега и грязи;
- км 10-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д, очистка дорожных знаков;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега из-под барьерного ограждения;
- км 5+471 мост через р. Охта ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 18:00, ликвидация деформаций деформационного шва.
Р-23 «Псков»:
- км 133-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка снежных валов снегоротором вдоль секций барьерных ограждений.
А-180 «Нарва»:
- км 129-134 ограничение скорости движения в направлении С-Пб с 08:00-18:00, установка дорожных знаков 6.10.1 «Указатель направлений».