Канун Нового Года — время чудес, именно в них, а также в помощи неравнодушных граждан нуждается маленькая Калерия. Девочке с необычным именем всего один год и пять месяцев, последние четыре из которых она борется с редким онкологическим заболеванием — ретинобластомой. Это рак сетчатки глаза. Для сохранения жизни, органа и зрения ей необходимо пройти дорогостоящее лечение в специализированной швейцарской клинике.
С этой проблемой к нам обратились представители МФЦ Ленинградской области, попросив рассказать историю девочки. В результате ivbg.ru удалось пообщаться с мамой малышки Юлией, которая рассказала о состоянии ребёнка, уже пройдённых процедурах и расписала, на что пойдут собранные средства.
Когда вашей дочке поставили диагноз?
В конце августа на плановом осмотре у неё увидели образование в глазике и направили в Москву для установления точного диагноза. В начале сентября диагностировали ретинобластому.
В фонде «Что дальше» на страничке Калерии сказано, что ретинобластома — «редкая и очень агрессивная разновидность рака, которая, как правило, заканчивается удалением глаза».
Какие медицинские вмешательства уже проводились?
У нас были осмотры под наркозом на ретинальной камере: четыре -в Москве, пятый — в Швейцарии на первом лечении. В Москве провели три курса химиотерапии с препаратами «Этопозид», «Винкристин», «Карбоплатин» и два укола с химией в глаз с препаратами «Мелфалан». В Швейцарии провели послойный осмотр сетчатки с контрастом. Затем провели лечение лазером.
Какую сумму необходимо набрать для лечения в Швейцарии?
Первоначальный счёт для лечения в Швейцарии — 65 тысяч франков. В нём прописано, что этой суммы может хватить на четыре месяца. Поскольку у маленьких детей неизвестно, как и что пойдёт дальше, довольно часто случаются рецидивы во время активного роста.
Также она отметила, что ретинобластома — это заболевание деток до пяти лет. Пока идёт активный рост, до исполнения ребёнку пяти лет им нужно будет наблюдаться в этой клинике и лечиться по необходимости. Всё зависит от того, как будет проходить ремиссия. А Калерию в ремиссию ещё не вывели.
Сколько уже собрано?
Семья проводит самостоятельный сбор средств, потому что на первых этапах все фонды отказывали из-за санкций. Даже у таких крупных фондов как «Алёша»и «Солнце в ладошках» не было возможности переводить деньги в Европу. Семье пришлось собирать сумму своими силами, а затем появилась дополнительная помощь — фонд «Что дальше». То, что собирает фонд тоже пойдёт на счёт клиники сверх счёта, выставленного клиникой родителям девочки.
В благотворительном фонде осталось собрать около миллиона рублей. Для самостоятельного — 1 582 567 рублей по подсчётам за 27 декабря. Отметим, что благотворительные организации не оплачивают перелёты и проживание. А сам путь до Швейцарии можно совершить только с пересадками — Москва-Стамбул-Женева и также обратно, что выйдет в копеечку.
Скоро в дорогу. Есть ли конечные сроки по сборам?
Конечной даты для сбора средств пока нет. По фондам — Юлия не знает, а для самостоятельного планировали собрать деньги до 1 декабря. Но всю сумму собрать не удалось.
Она отметила, что фонды по максимуму помогают семье пополнить счёт ребёнка в клинике. Это необходимо для того, что Калерия смогла как можно больше времени там наблюдаться, а также не пришлось повторно открывать сбор.
Калерия — звучит красиво. Кто придумал имя и почему именно на него пал выбор?
Между делом она упомянула, что имя при крещении совпало с тем, которое указано в свидетельстве о рождении ребёнка.