Канун Нового Года — время чудес, именно в них, а также в помощи неравнодушных граждан нуждается маленькая Калерия. Девочке с необычным именем всего один год и пять месяцев, последние четыре из которых она борется с редким онкологическим заболеванием — ретинобластомой. Это рак сетчатки глаза. Для сохранения жизни, органа и зрения ей необходимо пройти дорогостоящее лечение в специализированной швейцарской клинике.

С этой проблемой к нам обратились представители МФЦ Ленинградской области, попросив рассказать историю девочки. В результате ivbg.ru удалось пообщаться с мамой малышки Юлией, которая рассказала о состоянии ребёнка, уже пройдённых процедурах и расписала, на что пойдут собранные средства.

Когда вашей дочке поставили диагноз?

В конце августа на плановом осмотре у неё увидели образование в глазике и направили в Москву для установления точного диагноза. В начале сентября диагностировали ретинобластому.

«Сейчас ребёнок чувствует себя достаточно хорошо, но есть побочные эффекты после проведенных химиотерапий: на голове частично отсутствуют волосики. В последнее время Лерочка начала понемногу набирать вес, потому что после химии очень сильно похудела. А теперь появились щёчки и пузико», — рассказала Юлия.

В фонде «Что дальше» на страничке Калерии сказано, что ретинобластома — «редкая и очень агрессивная разновидность рака, которая, как правило, заканчивается удалением глаза».

Какие медицинские вмешательства уже проводились?

У нас были осмотры под наркозом на ретинальной камере: четыре -в Москве, пятый — в Швейцарии на первом лечении. В Москве провели три курса химиотерапии с препаратами «Этопозид», «Винкристин», «Карбоплатин» и два укола с химией в глаз с препаратами «Мелфалан». В Швейцарии провели послойный осмотр сетчатки с контрастом. Затем провели лечение лазером.

Какую сумму необходимо набрать для лечения в Швейцарии?

Первоначальный счёт для лечения в Швейцарии — 65 тысяч франков. В нём прописано, что этой суммы может хватить на четыре месяца. Поскольку у маленьких детей неизвестно, как и что пойдёт дальше, довольно часто случаются рецидивы во время активного роста.

«Поэтому мы не можем сказать, насколько нам этой суммы хватит. На четыре месяца — если потребуется применение химиопрепаратов. В случае, если они не понадобятся, а потребуется локальное лечение: термолечение — это лазер, криолечение (лечение холодом — прим.ред), то этой суммы может хватить на год», — пояснила мама малышки.

Также она отметила, что ретинобластома — это заболевание деток до пяти лет. Пока идёт активный рост, до исполнения ребёнку пяти лет им нужно будет наблюдаться в этой клинике и лечиться по необходимости. Всё зависит от того, как будет проходить ремиссия. А Калерию в ремиссию ещё не вывели.

Сколько уже собрано?

Семья проводит самостоятельный сбор средств, потому что на первых этапах все фонды отказывали из-за санкций. Даже у таких крупных фондов как «Алёша»и «Солнце в ладошках» не было возможности переводить деньги в Европу. Семье пришлось собирать сумму своими силами, а затем появилась дополнительная помощь — фонд «Что дальше». То, что собирает фонд тоже пойдёт на счёт клиники сверх счёта, выставленного клиникой родителям девочки.

«Клиника не может выставить дополнительный счёт, пока мы не пополним 65 тысяч франков. В самостоятельном сборе мы собираем средства на лечение и на перелёт с проживанием. Из того, что собрали самостоятельно, уже часть средств внесли на счёт клиники. Ещё часть будем вносить, когда 3 января полетим на второе лечение», — озвучила Юлия.

В благотворительном фонде осталось собрать около миллиона рублей. Для самостоятельного — 1 582 567 рублей по подсчётам за 27 декабря. Отметим, что благотворительные организации не оплачивают перелёты и проживание. А сам путь до Швейцарии можно совершить только с пересадками — Москва-Стамбул-Женева и также обратно, что выйдет в копеечку.

«Цена на билеты постоянно скачет. В первую поездку уложились в 157 тысяч рублей туда и обратно, в этот раз в новогодние праздники цены на билеты гораздо выше. Пока билет куплен в один конец, потому что ещё неизвестно, сколько времени придётся провести в Швейцарии», — добавила собеседница ivbg.ru.

Скоро в дорогу. Есть ли конечные сроки по сборам?

Конечной даты для сбора средств пока нет. По фондам — Юлия не знает, а для самостоятельного планировали собрать деньги до 1 декабря. Но всю сумму собрать не удалось.

«В фонде «Что дальше» сбор средств идёт достаточно медленно. Сейчас нас ещё взял фонд «Поможем нашим детям» на миллион рублей. Собирает деньги самостоятельно. У них на телеканале «Спас» должен запуститься ролик про Лерочку. Также в настоящее время собирают средства в польском благотворительном фонде. Но я не знаю, какая сумма достанется нам, потому что в Европе очень интересная система сборов. Например, в Германии мальчику с таким же заболеванием как у нас собирали 65 тысяч евро, но с этой суммы клинике было перечислено только 10 тысяч евро», — рассказала Юлия.

Она отметила, что фонды по максимуму помогают семье пополнить счёт ребёнка в клинике. Это необходимо для того, что Калерия смогла как можно больше времени там наблюдаться, а также не пришлось повторно открывать сбор.

Калерия — звучит красиво. Кто придумал имя и почему именно на него пал выбор?

«По поводу имени, это очень интересная история. У нас есть старшая дочка. Её зовут Варвара. 10 лет будет в январе. Мой муж изначально хотел старшую дочь назвать Калерией. То ли в кино каком-то услышал, не знаю, подробностей не говорил, но он очень хотел назвать именно так. Когда я была беременна Варварой, мне снились сны, что у нас, мы ещё не знали пол, будет девочка, с папиными глазами, светленькая. Я уже знала, что её будут звать Варвара. Мужу сказала твёрдое: «нет». Назовём Варя и точка. И когда мы узнали, что младший ребёнок — тоже девочка, то с моей стороны раздумий по поводу имени даже не было. Сказала супругу: «ты хотел Калерия, значит у нас будет Калерия». Сокращенно — Лера. Дома ласково называем Лерочка, Лерушка-Калерушка», — поделилась мама малышки.

Между делом она упомянула, что имя при крещении совпало с тем, которое указано в свидетельстве о рождении ребёнка.

«Есть такое и христианское имя в честь святой мученицы Калерии. Но частенько в церквях Калерию переименовывают в Валерию. Даже иконы есть. Хотя изначально была Калерия», — объяснила она.