Рецидивист-растлитель детей под надзором вновь задержан за интим с несовершеннолетней в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Волхова, ранее дважды судимого за совращение несовершеннолетних. Молодой человек, находясь под административным надзором, вновь вступил в интимную связь с девочкой-подростком.

Первое преступление он совершил осенью 2021 года. В марте 2022 года вышел на свободу. Однако уже в декабре жителя Волхова вновь задержали за половую связь с другой девочкой. Весной 2023 года 23-летний молодой человек отбыл срок и вернулся в Ленобласть.

За преступником был установлен надзор до 2031 года. Ему запретили посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы города и гулять по улицам в определенные часы, обязали регулярно посещать отдел полиции.

Однако 28 декабря житель Волхова в ходе беседы с инспектором признался, что вновь вступил в интимную связь с несовершеннолетней – 15-летней знакомой. Заведено уголовное дело.

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16.12.2020 36071
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