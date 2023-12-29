Рецидивист-растлитель детей под надзором вновь задержан за интим с несовершеннолетней в Ленобласти

Сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Волхова, ранее дважды судимого за совращение несовершеннолетних. Молодой человек, находясь под административным надзором, вновь вступил в интимную связь с девочкой-подростком.

Первое преступление он совершил осенью 2021 года. В марте 2022 года вышел на свободу. Однако уже в декабре жителя Волхова вновь задержали за половую связь с другой девочкой. Весной 2023 года 23-летний молодой человек отбыл срок и вернулся в Ленобласть.

За преступником был установлен надзор до 2031 года. Ему запретили посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы города и гулять по улицам в определенные часы, обязали регулярно посещать отдел полиции.

Однако 28 декабря житель Волхова в ходе беседы с инспектором признался, что вновь вступил в интимную связь с несовершеннолетней – 15-летней знакомой. Заведено уголовное дело.