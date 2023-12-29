Автомобиль перевернулся на крышу во Всеволожском районе 

Автор: Сергей Агутин
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ДТП произошло 29 декабря около 08:30 на улице Инженерной в поселке Щеглово во Всеволожском районе.

По предварительным данным, водитель LADA Largus не справился с управлением, автомобиль опрокинулся на крышу. О пострадавших не сообщается.

Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 96-й пожарно-спасательной части. С проезжей части смывали горюче-смазочные материалы.

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24.05.2022 2326
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