Автомобиль перевернулся на крышу во Всеволожском районе 

ДТП произошло 29 декабря около 08:30 на улице Инженерной в поселке Щеглово во Всеволожском районе.
По предварительным данным, водитель LADA Largus не справился с управлением, автомобиль опрокинулся на крышу. О пострадавших не сообщается.
Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 96-й пожарно-спасательной части. С проезжей части смывали горюче-смазочные материалы.
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