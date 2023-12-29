На замглавы администрации Приозерского района возбудили еще одно дело: ущерб вырос до 3 млн рублей

Чиновница грозилась сократить бюджет Ларионовского поселения на 6,5 млн рублей, если на ремонт муниципальной бани, которой, как оказалось, владеет ее супруг, не будут выделены деньги.

Следственный комитет Ленинградской области сообщает, что в отношении замглавы администрации Приозерского района Оксаны Кокоулиной возбуждено очередное уголовное дело. Чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшим тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в мае 2023 года Кокоулина потребовала от главы Ларионовского поселения выделить 3 млн рублей на капремонт местной бани, которая, как оказалось, принадлежит супругу обвиняемой. При этом она пригрозила сократить бюджет муниципалитета на 6,5 млн рублей в случае отказа.

Деньги в итоге были перечислены. Формально средства выделялись на оплату отопления, а ремонт фирма провела за свой счёт.