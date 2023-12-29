Замглавы Приозерского района заключили под стражу по делу о хищении 3 миллионов рублей

Ближайшие два месяца чиновница проведет в СИЗО.
Приозерский городской суд постановил заключить под стражу Оксану Кокоулину, замглавы администрации района по финансам. В отношении чиновницы возбуждены два уголовных дела о хищениях из местного бюджета.
Напомним, по версии следствия, в мае 2023 года Кокоулина потребовала от главы Ларионовского поселения выделить 3 млн рублей на капремонт местной бани, которая, как оказалось, принадлежит супругу обвиняемой. При этом она пригрозила сократить бюджет муниципалитета на 6,5 млн рублей в случае отказа.
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29.12.2023 35