Замглавы Приозерского района заключили под стражу по делу о хищении 3 миллионов рублей

Ближайшие два месяца чиновница проведет в СИЗО.

Приозерский городской суд постановил заключить под стражу Оксану Кокоулину, замглавы администрации района по финансам. В отношении чиновницы возбуждены два уголовных дела о хищениях из местного бюджета.

Напомним, по версии следствия, в мае 2023 года Кокоулина потребовала от главы Ларионовского поселения выделить 3 млн рублей на капремонт местной бани, которая, как оказалось, принадлежит супругу обвиняемой. При этом она пригрозила сократить бюджет муниципалитета на 6,5 млн рублей в случае отказа.