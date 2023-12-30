В России изменились правила использования квадроциклов и снегоходов

Теперь управлять транспортными средствами можно будет и на основании водительских прав.

МВД внесло изменения в законодательство, касающееся управления квадроциклов и снегоходов. Если ранее использовать легкомоторную технику можно было на основании удостоверения тракториста-машиниста категории А1, то теперь предъявлять инспектору можно будет и водительские права.

Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Теперь управлять такими самоходными машинами можно также и на основании водительских удостоверений, дающих право на управление мотоциклами, легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и квадроциклами, — указано в сообщении.