Представлен прогноз магнитных бурь на январь 2024 года

Автор: Анастасия Щербакова
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Новый год для Земли может начаться с возмущений в магнитосфере.

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уже 1 января магнитосфера нашей планеты будет пребывать в возмущенном состоянии. Вероятность магнитных бурь в первый день 2024 года составляет 15%.

Вплоть до конца января магнитосфера Земли будет спокойной, однако с 23 по 26 января могут произойти магнитные бури начального уровня.

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Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
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29.12.2023 88
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