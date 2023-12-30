Представлен прогноз магнитных бурь на январь 2024 года

Новый год для Земли может начаться с возмущений в магнитосфере.
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уже 1 января магнитосфера нашей планеты будет пребывать в возмущенном состоянии. Вероятность магнитных бурь в первый день 2024 года составляет 15%.
Вплоть до конца января магнитосфера Земли будет спокойной, однако с 23 по 26 января могут произойти магнитные бури начального уровня.
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29.12.2023 88