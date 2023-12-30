Представлен прогноз магнитных бурь на январь 2024 года

Новый год для Земли может начаться с возмущений в магнитосфере.

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, уже 1 января магнитосфера нашей планеты будет пребывать в возмущенном состоянии. Вероятность магнитных бурь в первый день 2024 года составляет 15%.

Вплоть до конца января магнитосфера Земли будет спокойной, однако с 23 по 26 января могут произойти магнитные бури начального уровня.