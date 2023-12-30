Полицейские Петербурга исполнили мечту пятилетнего мальчика, болеющего лейкозом

Автор: Анастасия Щербакова
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По доброй традиции сотрудники полиции Приморского района навестили в канун Нового года 5-летнего Тимофея, который страдает раком крови.

В преддверии новогодних праздников к Тимофею на патрульной машине приехали настоящие полицейские вместе с Дедом Морозом. Правоохранители привезли подарки, собранные общественным советом районного управления: игрушечную полицейскую машину с пультом управления, игрушечный пистолет и сладости.

Тимофей с восторгом посидел в настоящем патрульном автомобиле и даже поиграл с громкоговорителем, крича в него поздравления с наступающими праздниками.

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Фото: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти/ Телеграм
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