Полицейские Петербурга исполнили мечту пятилетнего мальчика, болеющего лейкозом

По доброй традиции сотрудники полиции Приморского района навестили в канун Нового года 5-летнего Тимофея, который страдает раком крови.

В преддверии новогодних праздников к Тимофею на патрульной машине приехали настоящие полицейские вместе с Дедом Морозом. Правоохранители привезли подарки, собранные общественным советом районного управления: игрушечную полицейскую машину с пультом управления, игрушечный пистолет и сладости.

Тимофей с восторгом посидел в настоящем патрульном автомобиле и даже поиграл с громкоговорителем, крича в него поздравления с наступающими праздниками.