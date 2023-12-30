Пассажиры устроили драку в маршрутке после домогательств к 16-летней девочке во Всеволожском районе

Конфликт произошел в автобусе, следовавшем из Петербурга в Подпорожье.

Инцидент произошел еще 28 декабря, в четверг. По имеющимся данным, пассажиры вступились за несовершеннолетнюю девочку-подростка, до которой домогался мужчина. В результате произошла драка, после которой в отделение увезли 52-летнего жителя Петербурга.

На мужчину был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. На следующий день в полицию обратилась с заявлением мама девочки, до которой домогались в маршрутке. Причастен ли к этому тот самый 52-летний петербуржец, пока неизвестно.