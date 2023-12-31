Два молодых москвича задержаны в «Пулково» за пожар в Кировском районе

В аэропорту «Пулково» 30 декабря задержаны двое москвичей. Молодых людей подозревают в том, что утром того же дня они устроили пожар в подъезде девятиэтажного дома в Шлиссельбурге Кировского района.

На пятом этаже панельного дома на Малоневском канале горели входные двери квартиры и щиток с электрическими счетчиками. По маршевой лестнице эвакуировали 15 человек, еще 10 вывели с помощью спасательных устройств.

Жители Шлиссельбурга в социальных сетях писали, что причиной возгорания могла стать жженая резина. О пожаре сообщила 72-летняя пенсионерка, у которой горела дверь.