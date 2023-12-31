Что синоптики пообещали Петербургу на новогоднюю ночь?

В последний день 2023 года погоду в Санкт-Петербурге формирует циклон «Бодо» (Bodo), центр которого в середине дня окажется над Средней Волгой, сообщает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В Санкт-Петербурге метеорологические условия будет формировать тыловая часть циклона, и поступление холодного воздуха в регион продолжится. Ожидается облачная, вечером с прояснениями погода, пройдет небольшой снег.

Днем -7… -9 °C, в новогоднюю полночь небольшой снег и -8… -10 °C. Ветер северный, северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.