За изнасилование подростка в 1993 году задержали петербуржца

В Красногвардейском районе задержали 51-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 30-летней давности, сообщает «Патрульный Петербурга».

По версии следствия, в сентябре 1993 года горожанин избил и изнасиловал 16-летнюю девушку. Злоумышленник был задержан утром 27 декабря в квартире дома на улице Наставников в Санкт-Петербурге.

По факту надругательства над 16-летней девушкой было заведено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.