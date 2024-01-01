В Петербурге от петард в новогоднюю ночь пострадали несколько человек, в том числе детей. В больницу с различными травмами обратились семь человек.

Так, на Северном проспекте петарда взорвалась в руках у 20-летней девушки, она получила множественные раны и ожоги пальцев. На Советском проспекте петарда прилетела в лоб 45-летнему мужчине, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Также поступила заявка о том, что мужчине оторвало палец при запуске петарды.

В посёлке Ленсоветовский салют упал и взорвался рядом с 12-летним ребёнком. Девочку доставили в больницу с ожогами подбородка, груди и кистей рук в удовлетворительном состоянии. Еще одному семилетнему ребёнку петарда попала в лицо. А еще одна петарда взорвалась в руках у 17-летнего подростка.

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А в Сланцах на улице Маяковского около 3 часов ночи из-за запуска петард произошла массовая драка. Её участники разошлись до прибытия полиции, пишет 78.ru.