Старший лейтенант из Приладожского погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб житель Кировского района Ленобласти Алексей Нуждин. Ему было 52 года.
Командир взвода старший лейтенант Алексей Нуждин погиб 7 декабря. Он посмертно награжден орденом Мужества.
Алексей Нуждин родился в Уфе, жил в поселке Приладожский в Ленобласти. В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.
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