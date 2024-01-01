Старший лейтенант из Приладожского погиб в зоне СВО

Автор: Гузель Галимова
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В зоне спецоперации погиб житель Кировского района Ленобласти Алексей Нуждин. Ему было 52 года.

Командир взвода старший лейтенант Алексей Нуждин погиб 7 декабря. Он посмертно награжден орденом Мужества.

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Фото: администрация Кировского района Ленобласти

Алексей Нуждин родился в Уфе, жил в поселке Приладожский в Ленобласти. В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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28.12.2023 358
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