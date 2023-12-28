В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Андреем Горячевым

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Киришах Ленобласти 28 декабря состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Андреем Горячевым.

Проститься с бойцом пришли родные и близкие погибшего, а также представители администраций. Рядового похоронили с воинскими почестями.

В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Андреем Горячевым СВО, погиб военный, Ленобласть, КиришиФото: администрация Киришского района
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Андреем Горячевым СВО, погиб военный, Ленобласть, КиришиФото: администрация Киришского района
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Андреем Горячевым СВО, погиб военный, Ленобласть, КиришиФото: администрация Киришского района
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Андреем Горячевым СВО, погиб военный, Ленобласть, КиришиФото: администрация Киришского района
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Андреем Горячевым СВО, погиб военный, Ленобласть, КиришиФото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района

Вам будет интересно
В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Андреем Горячевым СВО, погиб военный, Ленобласть, Кириши
Отец четырех детей из Бокситогорского района погиб в зоне СВО
В хоне СВО погиб житель деревни Большой Двор Бокситогорского района Ленобласти, наводчик-оператор мотострелкового полка, ефрейтор Роман Афанасьев. Ему было 44...
23.11.2023 664
Автор