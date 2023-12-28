В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Андреем Горячевым

В Киришах Ленобласти 28 декабря состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Андреем Горячевым.
Проститься с бойцом пришли родные и близкие погибшего, а также представители администраций. Рядового похоронили с воинскими почестями.
Фото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района
Фото: администрация Киришского района
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