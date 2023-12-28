В Киришах простились с погибшим в зоне СВО Андреем Горячевым

В Киришах Ленобласти 28 декабря состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Андреем Горячевым.

Проститься с бойцом пришли родные и близкие погибшего, а также представители администраций. Рядового похоронили с воинскими почестями.

Фото: администрация Киришского района Фото: администрация Киришского района Фото: администрация Киришского района Фото: администрация Киришского района Фото: администрация Киришского района

Фото: администрация Киришского района