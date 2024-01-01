Показаны последствия удара ВСУ по Донецку в новогоднюю ночь

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал кадры последствий обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины в новогоднюю ночь.

На кадрах видно обломки ресторана, находящегося в центре Донецка. К счастью, никто не пострадал, потому что заведение было закрыто.

Видео: ИЗВЕСТИЯ

Ночью 1 января глава ДНР Денис Пушилин сообщил о массированном обстреле украинскими военными Донецка с применением реактивных систем залпового огня. Пострадали центр города, Калининский и Буденновский районы. Оперативно было известно о четырех погибших и 13 пострадавших.