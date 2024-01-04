Академик РАН: коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний

Об этом заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Экспертное сообщество сходится во мнении, что коронавирус перешел в разряд сезонных инфекций.
Академик отметил, что вирус претерпел мутации. В отличие от 2020 года, сегодня не фиксируется тяжелых случаев заболевания и большого числа летальных исходов.
Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не требует введения жестких ограничений, — цитирует эксперта РИА Новости.
Кроме того, подчеркнул Акимкин, сейчас выстроен системный геномный эпиднадзор, позволяющий в режиме реального времени отслеживать все случаи COVID-19 и детально разбираться в особенностях течения болезни.
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22.12.2023 402