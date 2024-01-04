«На этом все»: в США заявили об отсутствии денег для Украины

В частности, об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома.

Как отметил американский политик Джон Кирби, у США больше нет денежных средств для поддержки Украины. Предоставление следующих пакетов военной помощи киевскому режиму потребует одобрения со стороны конгресса.

Президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все. Нам нужно одобрение (на выделение дополнительных средств – ред.), чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине, — приводит заявление Кирби РИА Новости.